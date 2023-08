Lucas Beltran nel mirino della Fiorentina, ma anche attaccante che viene seguito da Roberto Mancini in ottica selezione italiana. Sono queste notizie che stanno influenzando la vita del giocatore del River Plate.

"Ho letto tutto, ma ancora non so niente - ha detto il 22enne - Sono molto calmo e concentrato sulle partite che sto disputando con la mia squadra".

Poi ha aggiunto: “Sto cercando di mantenere la calma, parlando molto con Martín (Demichelis il suo allenatore ndr) e i miei compagni di squadra in modo che la mia testa non vada da nessuna parte. Non posso rispondere in maniera più precisa perché sono cose che non conosco”.

Intanto quello che emerge dalla sede del River Plate è che se il giocatore se ne andrà lo farà solo a fronte del pagamento della clausola rescissoria che è di 20 milioni di euro e che sale a 25 milioni negli ultimi dieci giorni di mercato.