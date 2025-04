Amauri, ex attaccante, tra le altre, della Fiorentina è stato intervistato da TuttoMercatoWeb mentre era presente all'evento Bare Knuckle Fighting Championship a Firenze. Questo un estratto dalle sue dichiarazioni.

“Tornare a Firenze è sempre molto bello, anche perché mia figlia è fiorentina, è nata qua. Peccato che domani debba ripartire presto, sennò sarei venuto a vedere la Fiorentina al Franchi. Sta facendo una gran bella stagione, sono contento per il mio amico Palladino, col quale ho giocato per tanti anni: auguro a lui e alla Fiorentina di raggiungere i propri obiettivi, sono contento quando vedo la Viola che gioca un bel calcio. Palladino si sta dimostrando un grande allenatore, perché già quando giocavamo, lui studiava per il patentino”

“Kean sta facendo una grande stagione, è un grandissimo attaccante: già qualche anno fa ci ha fatto vedere delle cose, da ragazzino, e si vedeva che sarebbe esploso. Gli auguro che possa diventare un campione, perché anche la Nazionale ha bisogno di lui. Dodo? Anche lui gioca molto bene da qualche anno, sono contento per lui. Un terzino con grande fantasia e tanta voglia, gli auguro che possa portare la Fiorentina più in alto possibile”

“Retegui? Lui è uno che fa gol, se il pallone vaga in area lui lo butta dentro. Ma io preferisco Kean…”