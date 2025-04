Muller, sempre più sbarrata la strada che porta a Firenze. Non solo Stati Uniti, l'anno prossimo potrebbe giocare con... Amrabat

Negli scorsi giorni si era brevemente parlato di un interessamento della Fiorentina per Thomas Muller, dopo che quest'ultimo ha annunciato l'addio al Bayern Monaco, che lascerà a fine stagione. Il contatto c'è stato tra società viola e il tedesco, ma non è andato in porto: oggi però spunta un nuovo nome per il suo futuro.

Spunta l'opzione turca

Secondo quanto riportato da Fanatik, quotidiano sportivo turco, il Fenerbahce di Jose Mourinho si sarebbe affacciato alla finestra, monitorando da vicino Muller: si parla già di un'offerta che prevede un anno di contratto con opzione di rinnovo per un ulteriore stagione. Da chiarire ancora la volontà del giocatore, che però potrebbe davvero finire a giocare in Turchia, raggiungendo, tra gli altri, anche Sofyan Amrabat.