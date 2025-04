Oreste Cinquini, ex dirigente della Fiorentina, ha commentato la stagione della Fiorentina e gli impegni del futuro prossimo dei viola, soffermandosi poi su questioni di mercato. Questo il suo intervento al PentaSport di Radio Bruno.

“Credo che la Fiorentina abbia fatto un campionato positivo e un buonissimo percorso in Conference, ma ora siamo arrivati alle porte con i sassi. Le ultime partite sono lì e vanno conquistate, ma non farei tutti questi voli pindarici sulla Champions: a mio parere, pensando anche ai giocatori che il presidente Commisso vorrebbe tenere come de Gea e Kean, l'Europa League sarebbe già un traguardo positivissimo. Penso a Dodo, che è un punto fermo della Fiorentina: che sfortuna perderlo ora. Credo che sarà anche oggetto di mercato quest'estate. Poi c'è la problematica di Kean, che speriamo tutti torni presto e che ciò che gli è accaduto non lo turbi più di tanto. Chiaro che questo mese, anche senza di loro, sarà essenziale: andare a Siviglia senza Dodo e forse anche senza Kean rappresenterebbe un handicap notevole”

“Io credo che i giocatori a Firenze stiano bene, ma è altrettanto chiaro che quantomeno l'Europa League gli farebbe venire più voglia di rimanere. Altre piazze sicuramente fanno più gola professionalmente, uno come Dodo la Juventus non ce l'ha ad esempio, potrebbe sicuramente farsi ingolosire dalla partecipazione alla Champions. L'ambizione dei giocatori è sempre la Champions, e a maggior ragione, dopo 3 anni di Conference, potrebbe non bastare più come competizione europea. Ma il vero dramma sarebbe rimanere fuori da tutto”

“La Fiorentina si è messa nelle mani di Palladino, se non dovesse conquistare almeno la finale di Conference o una qualificazione europea credo che la tifoseria potrebbe avere da ridire su una sua permanenza. Credo anche che la Fiorentina abbia fatto scelte seguendo i consigli di Palladino, mandando via Quarta per Marì ad esempio: rimanere con un pugno di mosche sarebbe un boccone veramente amaro, ma bisogna aspettare e avere fiducia. Si parte dall'Empoli, che però ha l'acqua alla gola adesso: il presidente Corsi ha anni di esperienza, avrà le sue ragioni per dare fiducia a D'Aversa anche dopo questo lunghissimo digiuno. Ricordiamoci che siamo rimasti scottati dal derby di Coppa e che loro verranno a cercare di far punti per la salvezza”