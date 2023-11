VIDEO - I tifosi della Fiorentina caricano la squadra: che entusiasmo al Viola Pak verso la sfida contro la Juventus

Questo pomeriggio si è svolto al Viola Park un allenamento a porte aperte, per consentire ai tifosi della Fiorentina di dimostrare la propria vicinanza alla squadra dopo l'amara sconfitta contro la Lazio. Ma soprattutto per caricare i giocatori verso la gara contro la Juventus, in programma domenica al ‘Franchi’.

Ebbene, il pubblico viola non ha certo deluso le aspettative. Bellissima scena al termine della sessione di allenamento, con la squadra che va a ringraziare i tifosi e a ricevere la loro ondata di entusiasmo accompagnato dalle note dell'inno.

Di seguito, il video: