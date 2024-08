Le nostre PAGELLE: Kean altro peso e altra resa rispetto a Beltran, Quarta è sempre più attaccante e sempre meno difensore. Serataccia Kayode

De Gea: 5,5 Ci arriva vicino a prendere il rigore, però purtroppo vicino conta solo a bocce. Alla seconda conclusione verso la sua porta la Puskas Akademia fa nuovamente centro. Probabilmente è proprio lui a non credere ai suoi occhi. Uscita avventurosa e con brivido a metà primo tempo. Tocca a Plsek a ‘risvegliarlo’ come portiere, facendogli fare un bell'intervento in controtempo. Tutto questo prima di dover raccogliere in fondo al sacco il terzo pallone della serata.

Martinez Quarta: 6.5 Di difendere non è che abbia molta voglia, però quando supera la metà campo diventa di una pericolosità unica. E nel secondo tempo praticamente mette le tende oltre la linea mediana e trova anche un gol, l'ennesimo in maglia viola nell'ultimo anno e mezzo.

Pongracic: 5 Deve ancora trovare una propria centralità nella Fiorentina, oltre che posizione e tempi giusti in una difesa a tre. Altra serata e altro cartellino rimediato.

Ranieri: 5,5 Colto di sorpresa dall'errore di Kayode sul raddoppio, non riesce a reagire velocemente, lasciando un'autostrada da quella parte. La fase difensiva resta da registrare in toto in questa squadra.

Kayode: 4 L'avvio shock della gara coincide con due errori imperdonabili di questo ragazzo. Soprattutto il fallo da rigore è veramente un concentrato di ingenuità non spiegabile. A questa aggiungiamo anche la palla persa della ripartenza sul 2-0 per gli ungheresi. Dodo: 6 Il passo c'è e lo avevamo visto anche a Parma. Con gli innesti della ripresa la squadra guadagna metri e ci sono anche più opportunità da gol.

Mandragora: 5,5 Non è un granché come creatore di gioco. Gli angoli, mettiamola così, non li calcia male. Da uno di questi nasce il 2-2.

Bianco: 6 A centimetri dal gol al 42'. I legni della porta davanti alla Ferrovia non sono però benevoli nei suoi confronti. Dopo una partenza col freno a mano tirato, migliora col passare del tempo. Amrabat: 6 Si fa vedere per qualche ripiegamento e recupero del pallone.

Parisi: 5,5 Prova lui a chiudere in extremis su Soisalo, ma gli resta a metri di distanza e favorisce la sua conclusione in diagonale che non lascia scampo a De Gea. Pesca Sottil in mezzo all'area nell'azione che serve alla Fiorentina per riaprire la partita. Ci dobbiamo aspettare qualcosa di più da lui in fase di spinta.

Colpani: 5 Ancora leggero, troppo leggero, ma non perché sia magro ma per il fatto che fa fatica ad incidere. Palladino lo toglie subito dopo aver fatto, forse, la cosa migliore della sua partita, saltando un avversario e facendolo ammonire. Ikone: 5 Dopo aver gettato via tre palloni comodi, ha il merito di far partire l'azione del 3-2, recuperando palla sulla trequarti e mandando Kean a calciare.

Sottil: 6,5 Spostare la palla sul destro e provare la conclusione in porta. Lo spartito quando tocca a lui è più o meno sempre questo. Evidentemente i difensori della Puskas Akademia non lo sapevano e non se ne sono accorti, o forse è anche lui molto bravo a farlo velocemente; sta di fatto che in questo modo nasce la rete dell'1-2, quella che rimette la Fiorentina in corsa. Restano ancora delle scelte sbagliate negli ultimi venti metri. Kouame: 5 Si perde Golla nell'occasione del 3-3. Un altro errore individuale che costa caro.

Beltran: 5 Intanto c'è stata l'ufficializzazione che verrà utilizzato da centravanti in questa stagione. Peccato che abbia tanti problemi quando si trova a giocare spalla alla porta e che non dia profondità alla squadra. Girata a lato non di molto al 29', unico squillo. Kean: 7 Altro peso offensivo e altra resa. Prima impegna il portiere avversario, poi lo batte con un diagonale che pone fine alla bellezza di un anno e mezzo di digiuno realizzativo.

Palladino: 5,5 Al netto di tutti i problemi che ancora ci sono e di tutti i giocatori che continuano a mancare, questa squadra, ora come ora, non può permettersi nemmeno una minima rotazione di uomini, specialmente in determinati ruoli (centravanti in primis). Ora magari speriamo che qualcuno gli possa completare la rosa una volta per tutte.