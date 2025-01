Vieri: "Il calcio italiano sta tornando ai livelli di prima. Basta vedere le prestazioni di squadre come la Fiorentina in Europa"

In occasione del SFS Football Summit ha parlato l'ex Fiorentina Christian Vieri, intervenuto anche sul gioco della squadra viola. Queste le parole riportate da tuttomercatoweb.com:

“Penso che il calcio italiano stia tornando, negli ultimi anni siamo andati così così ma di recente i club stanno lavorando molto bene. Negli ultimi 3-4 anni le società italiane hanno fatto molto bene: penso ai risultati europei di Inter, Roma, Fiorentina, Atalanta che ha vinto l'Europa League. Io credo che stiamo tornando ai livelli del passato e che sia importante venire qui in Arabia per far vedere i progressi che stiamo facendo”.