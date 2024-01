Ikone non è più un intoccabile: Fiorentina valuta la cessione. Due giocatori destinati ad andare via

Jontahan Ikone non è più un intoccabile all'interno della Fiorentina. Su La Repubblica oggi in edicola si legge che il club viola sta prendendo in considerazione l'opportunità di poter cedere l'attaccante francese, ovviamente a determinate condizioni.

Un investimento che non ha dato i suoi frutti

Col giocatore è stato fatto un investimento da 15 milioni di euro che però, fin qui, non ha pagato sul terreno di gioco. Pochi gol, poche giocate per un calciatore che sembra avere grandi potenzialità, ma che si ferma molto spesso sul più bello.

Destinati a partire

Destinati ad andare a giocare altrove, Gino Infantino, ancora un oggetto misterioso, e Niccolò Pierozzi. Per entrambi ci sarà un'esperienza da fare in prestito, probabilmente in società di Serie B.