Sulle colonne de La Nazione si legge il pensiero di Benedetto Ferrara sulla partita di ieri sera giocata tra Sassuolo e Fiorentina. Di seguito la sua analisi.

‘A Reggio Emilia con due esterni offensivi sul mercato’

“Notizie da Reggio Emilia. Una buona, le altre mica tanto. Quella buona in realtà non c’entra affatto con la partita. La Fiorentina chiude il girone di andata dove forse non si sarebbe mai immaginata. Una zona quasi mistica, considerato che Italiano gioca da inizio stagione senza attaccanti (Nico a parte). Arrivando, tra infortuni e Coppa D’Africa, a presentarsi a Reggio con due esterni offensivi sul mercato, sempre che qualcuno si ecciti all’idea di metterseli in casa. Bravi ragazzi, ci mancherebbe, ma dai numeri impietosi”.

‘Partita buttata e adesso il mercato peserà’

"Dopo tre vittorie fortunate, volute e testarde, la Fiorentina sbatte contro un Sassuolo terrorizzato che la Fiorentina ha aiutato con un primo tempo la cui strategia era unicamente quella di innervosire Berardi. Poi il cambio di modulo, un rigore sbagliato e bla bla bla. La sintesi: partita buttata. Capita. E se sei quarto in classifica il passo falso va preso come tale. Inutile dire che adesso il mercato peserà. La società lo sa. Anche due scarpe nuove per Nzola potrebbero far comodo".