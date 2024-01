Ci siamo quasi: Brekalo sta per firmare per la Dinamo Zagabria. Il primo addio in casa Fiorentina è servito, ma servirà prima chiudere un acquisto per l'esterno d'attacco prima di vedere il croato ritornare in patria. Si vuole accelerare per Ngonge, infatti.

Ma come riporta La Nazione, la Fiorentina sembra davvero pronto ad ascoltare eventuali proposte di trasferimento anche per Ikoné. Al momento l’unico sondaggio per il giocatore è stato quello del Bologna, ma il club viola è convinto che per lui potrebbero aprirsi porte importanti anche per il ritorno Francia.

E se dovessero partire entrambi, allora si torna sugli obiettivi di mercato all'estero, tra cui Beste e Stengs. Ma c'è anche l'opzione Karlsson del Bologna.