Galliani: "Ho corteggiato più Palladino della mia compagna, ma alla fine ha scelto di andare a Firenze. Su Colpani..."

Presente ieri sera al Twiga di Forte dei Marmi per una serata di beneficienza, l’ad del Monza Adriano Galliani, oltre che a fare il punto della situazione in casa brianzola, ha parlato anche del passaggio di Raffarele Palladino alla Fiorentina. Questo un estratto delle sue parole riportate da Radio Bruno:

“Preferisco non parlare ad inizio stagione, porta male..”

"Prima del campionato non parlo mai, l'esperienza del Milan mi ha insegnato. Un anno pensavamo di vincere lo Scudetto e siamo arrivati decimi, un altro non ci speravamo e abbiamo vinto. Ho visto Spagna-Germania e la Germania ha anche giocato meglio ma due colpi di testa identici, uno gol e uno fuori. Nereo Rocco diceva: "Balon, palo, fora: te se un coion. Balon, palo, dentro: te se un campion”.

“Ho corteggiato più Palladino della mia compagna. Colpani in viola..”

Ha poi concluso rispondendo alle tante domande sul cambio allenatore: "Nell'ultimo anno ho corteggiato più Palladino della mia compagna, ma è voluto andare via. Nesta è stata la nostra scelta dopo aver analizzato diversi tecnici, secondo noi è il più simile a Palladino e questo ci consente di non cambiare e ai nostri calciatori di adattarsi rapidamente. Lo presenteremo martedì perché il 9 luglio del 2006 lui diventava campione del mondo, mi è sembrata una cosa carina. Se Palladino possa richiedere Colpani alla Fiorentina? Non parlo di mercato".