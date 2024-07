Questo pomeriggi l’ex calciatore del Genoa Claudio Onofri, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare e commentare i tanti possibili intrecci di mercato tra il Grifone e la Fiorentina. Questo un estratto delle sue considerazioni:

“Può essere che la cifra richiesta dal Genoa per Gudmundsson sia eccessiva. Sicuramente quella cifra è aumentata negli ultimi mesi, anche perche l’islandese rappresenta un profilo importantissimo per la rosa: è stato determinante per fare un campionato tranquillo al ritorno in Serie A. Ha delle particolarità tecniche e fisiche straordinarie. Ha un solo unico difetto, sempre che si voglia chiamarlo cosi: a Genova giocava sempre con il 3-5-2, e lasciava spesso Retegui da solo in area di rigore. Lui gira molto per il campo, secondo istinto, per ricevere il pallone e puntare l’uomo. L’unica cosa che al Genoa non funzionava era la solitudine dell’attaccante. Quando è stato poi posto in un ruolo piu preciso, a fianco di Vitinha dietro Retegui, dovendosi sottomettere a movimenti preventivati da Gilardino ha trovato qualche difficoltà. Se è libero di scegliere la sua posizione ideale da il meglio di se. E’ incredibile pensare come l’Az abbia potuto lasciarlo partire per poco piu di un milioni di euro”.

"Retegui non è un campione ma un ottimo centravanti"

Ha poi parlato anche di Retegui: “Anche qui c’è da fare un ragionamento. Lui non è un campione, però è un vero e proprio centravanti: se sta bene fisicamente può far bene. E’ vero che è stato fermo per molto e che, dopo l’ottimo esordio, ha avuto una flessione ma quando è al 100% è un ottimo attaccante. Ha risentito anche di quello che ho detto prima, che spesso era troppo solo contro le difese avversario, ma è uno di quei giocatore che non delude le aspettative pur non brillando: ha una grande capacità di concentrazione all'interno della partita, generoso anche quando deve riprendersi la palla”.

“Palladino ha rubato tanto da Gasperini, può fare bene a Firenze”

Ha concluso commentando l’arrivo di Palladino alla Fiorentina: “Questa stagione dopo il Genoa credo che tiferò per la Fiorentina. Palladino lo conosco molto bene, è un ragazzo straordinario. Da allenatore ha rubato molte cose dal suo maestro Gasperini, cambiando anche molte delle sue convinzioni. La squadra che ha allenato gli hanno scorsi si muoveva a memoria proponendo un calcio molto divertente. E’ vero che a Firenze devi portare anche dei risultati, ma credo che possa far molto bene”.