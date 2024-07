UFFICIALE: Primo contratto da professionista per un promettente centrocampista della Fiorentina nel giro delle giovanili azzurre

Dopo l'annuncio dei giorni scorsi dell'arrivo di Jacopo Tarantino, e in attesa dei primi colpi ufficiali per la prima squadra di Raffaele Palladino, questa mattina la Fiorentina ha ufficializzato un altro “colpo”per il settore giovanile. Nella giornata di oggi un giovane classe 2006 ha firmato il suo primo contratto professionistico con i viola.

Adesso è ufficiale, Lapo Deli si lega alla Fiorentina

Come annunciato da Andrea Ritorni, il centrocampista Lapo Deli, giocatore gestito dalla Vigo Global Sport, nelle ultime ore ha firmato il primo contratto da professionista con la Fiorentina. Deli ha già debuttato in Primavera ed è un giocatore nel giro della nazionale italiana Under 18. Questa la foto pubblicata dall'agente, membro dell'entourage del giovane giocatore viola: