Uno dei casi più spinosi in casa Fiorentina è senza ombra di dubbio la situazione relativa a Sofyan Amrabat. Come sappiamo il centrocampista marocchino, nell’ultima stagione in prestito al Manchester United, non ha nessuna intenzione di tornare a Firenze. Allo stesso tempo il club inglese, che comunque vorrebbe trattenerlo, non è assolutamente intenzionato a rispettare gli accordi definiti la scorsa estate con la Fiorentina: è altamente improbabile che i Red Devils sfruttino il diritto di riscatto fissato a 20 milioni.

Il Manchester United vuole acquistare il marocchino

La situazione rischia di prolungarsi agli ultimi giorni di mercato, anche se la Fiorentina vorrebbe monetizzare il più possibile per poi poter reinvestire i soldi sul mercato in entrata. Nelle ultime ore però sembra essersi sbloccato qualcosa, con Ten Hag che avrebbe convinto il club inglese a formulare una vera e propria offerta per strappare Amrabat alla Fiorentina.

L'offerta non raggiunge la richiesta iniziale, ma la Fiorentina ci pensa

Secondo quanto riportato maledizione odierna di Sport Witness, noto quotidiano britannico, il Manchester United, pur di avere il giocatore, sarebbe intenzionato a proporre alla Fiorentina un offerta più bassa di quella fissata per il riscatto: secondo i media un’offerta da 12 milioni di sterline potrebbe essere sufficiente per convincere la Fiorentina. E’ da ricordare infatti che la Fiorentina per Amrabat ha già incassato 10 milioni di euro per il prestito di questa stagione.