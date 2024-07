La Roma fa sul serio per Sorloth, ma la prima offerta ufficiale non si avvicina neanche alle richieste del Villarreal

Come la Fiorentina anche la Roma di Daniele De Rossi è alla ricerca di un centravanti per la prossima stagione, e come già successo la scorsa estate per Lucas Beltran, il mercato dei due club torna ad intrecciarsi. I giallorossi infatti da qualche giorno sono in trattativa con il Villarreal per Alexander Sorloth, vero e proprio obiettivo della Roma per sopperire alle lacune del reparto offensivo. E la Roma sembra fare davvero sul serio, tanto che nella serata di ieri, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ha fatto la prima proposta ufficiale agli spagnoli.

La Roma fa la prima offerta, gli spagnoli rispondono “picche”

I giallorossi per il momento hanno messo sul piatto 20 milioni di euro, ma ovviamente l’offerta non è bastata a convincere il sottomarino giallo a lasciar andare il secondo miglior marcatore della Liga. La Roma adesso deve studiare un nuovo piano per riuscire a portare a Trigoria Sorloth, il gigante norvegese che nell’ultima stagione ha stregato tutti con i suoi 26 gol segnati tra campionato e coppe. Le parti sono al lavoro, così come Ghisolfi continua a mantenere costanti i rapporti con l’entourage del giocatore dopo aver strappato il sì per lo sbarco nella capitale.

Lo stipendio del norvegese non preoccupa i giallorossi

Lo stipendio di Sorloth non è un problema: al Villarreal guadagna 1.6 milioni netti a stagione, alla Roma andrebbe a percepire un milione in più con bonus a salire. Insomma, adesso non resta che far trovare la quadra tra domanda e offerta. Non è semplice, ma le parti ci lavoreranno.