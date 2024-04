La probabile formazione della Juventus: Allegri con pochi dubbi verso la Fiorentina. Davanti beh... Ci sono loro due

Pochi dubbi per Allegri, che ha già ben in mente quale sarà la Juventus che scenderà in campo contro la Fiorentina dal primo minuto. Praticamente nessun ballottaggio, con i bianconeri che rispetto alla gara contro la Lazio in Coppa Italia cambiano il solo Szczesny al posto del Perin di coppa. Davanti, nemmeno a dirlo, una coppia tutta di ex Fiorentina… E che ex: Vlahovic e Chiesa a guidare l'attacco bianconero.

La probabile formazione della Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa.