Fin da quando ha messo piede a Firenze, Robin Gosens aveva l'obiettivo di diventare un calciatore della Fiorentina a tutti gli effetti e dire addio in modo definitivo all'Union Berlino.

Legame con la Toscana e Firenze

Questo perché lì, scrive La Nazione, il giocatore non si era trovato bene a livello famigliare. Cosa che invece sta avvenendo in Toscana. La sua passione per questa terra era già nota da tempo (ha aperto anche un'attività vinicola da queste parti). In città si è inserita al meglio la moglie Rabea, sempre al Franchi con il piccolo Levi nato nel 2021. Lui che i primi calci li sta dando nell'Affrico, in attesa di avere l'età per entrare nel settore giovanile viola.

Obiettivo raggiunto

Obiettivo raggiunto adesso; con il gettone da 45 minuti, ottenuto stringendo i denti nella trasferta di Roma, l'obbligo del riscatto da parte della Fiorentina è scattato. All'Union Berlino andranno 7,5 milioni di euro, che sarebbero stati versati comunque, al di là dell'obbligo. Gosens avrà un contratto in essere con il club viola fino al 2028.