Immobile e una gran voglia d'Italia. L'ex Lazio proposto alla Fiorentina dal suo entourage, ma i dirigenti viola...

Il noto giornalista, esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, ha svelato alcune dinamiche dietro la trattativa fra Ciro Immobile e la Fiorentina.

Voglia d'Italia

L'attaccante ex Lazio, dopo una stagione in Turchia al Besitkas (con il quale ha segnato 15 gol in 30 partite), avrebbe voglia di tornare in Italia. Immobile è stato proposto dal suo entourage a diverse squadre italiane come il Milan, che al momento sembra la squadra più propensa all'acquisto, e perfino alla Lazio, per quello che sarebbe potuto essere un clamoroso ritorno.

La risposta viola

Il calciatore è stato proposto anche alla Fiorentina. La dirigenza gigliata però, al momento, gli preferirebbe Dzeko (che sembra vicino a vestire la maglia viola). Il Bosniaco, essendo senza contratto, è più facilmente acquistabile; inoltre garantirebbe qualità che Kean non possiede. Un'alternativa dunque che sarebbe in grado di dare maggiore soluzioni rispetto ad Immobile.