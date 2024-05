Anche l'esperto portiere del Club Brugge, Simon Mignolet, non lesina critiche all'indirizzo dell'arbitro della partita contro la Fiorentina. Al centro di queste critiche c'è la decisione del turco Halil Umut Meler di assegnare unrigore nella ripresa a favore dei viola.

“Allora avrebbe dovuto fischiare duecento falli”

“Non capisco perché abbia voluto decidere questa doppia sfida con un rigore. Forse c'è un contatto e magari Mechele sbaglia... Ma ci sono stati tanti duelli e scontri durante la partita. Allora avrebbe dovuto fischiare duecento falli in tutta la gara”.

“In Inghilterra non l'avrebbero mai dato”

Poi ha aggiunto: "Un rigore del genere non lo avrebbero mai fischiato in Inghilterra (Mignolet ha avuto un'esperienza al Liverpool ndr). Anche in Europa, un fatto del genere non può decidere una semifinale".

Onestamente non capiamo tutte queste critiche nei confronti dell'arbitro su un episodio che è sembrato chiaro anche in presa diretta.