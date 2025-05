Come per quanto riguarda la Fiorentina nel 2024 e la scorsa edizione, la Supercoppa Italina si giocherà ancora in Arabia Saudita. Si era scatenata una polemica, con l'ipotesi di trasloco della competizione su invito stesso del paese ospitante, che avrebbe reputato le squadre partecipanti (una, sicura, tra Bologna ed Empoli) troppo poco attrattive per il pubblico arabo. Ma alla fine arriva il dietrofront.

La Supercoppa Italiana, dunque, “nonostante” il Bologna e le logiche dell'Arabia Saudita, si giocherà fuori dall'Italia per il terzo anno consecutivo. Sicure partecipanti le due finaliste di Coppa Italia, appunto Bologna e Milan, oltre alle prime due della classifica di Serie A.