La Supercoppa Italiana si gioca da ormai due edizioni in Arabia Saudita. Lo sanno bene i tifosi della Fiorentina, club che ha partecipato nel 2024 uscendo in semifinale contro il Napoli. Ma di fronte a un presunto “abbassamento” di appeal, con una possibile outsider in finale di Coppa Italia, lo stato arabo è pronto a voltare le spalle all'Italia.

La solita Arabia Saudita. Rischia di saltare la prossima Supercoppa

Sappiamo che una tra il Bologna di Italiano e l'Empoli di D'Aversa raggiungerà la finale e, per attuale vigente regolamento, andrà in Arabia Saudita per la Supercoppa. Tuttavia, come sottolinea il Corriere della Sera, l'Arabia possiede la possibilità di organizzare due delle prossime quattro edizioni. E quindi? La prossima potrebbe saltare, visto il poco interesse che questi due club suscitano.