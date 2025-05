A Udine 500 tifosi viola, ma la Curva Fiesole è pronta a continuare con la contestazione

La partita contro il Bologna ha visto una Curva Fiesole (spostata in Ferrovia) in aperta contestazione contro la società viola. Cori e striscioni contro Palladino, Pradè e indirettamente anche contro Commisso, dopo una stagione deludente.

In 500 a Udine

A Udine saranno in 500 a seguire una Fiorentina che rincorre un'insperata Conference League, ma non sarà il possibile raggiungimento della terza coppa europea a far cambiare idea alla parte calda del tifo gigliato.

Continua la contestazione

Con tutta probabilità la contestazione proseguirà anche in Friuli, dove la Fiorentina si appresta a concludere la stagione. Poi ci si rivedrà in estate inoltrata. La società viola dovrà fare i conti anche con un ambiente in subbuglio per le scelte future. Lo scrive La Nazione.