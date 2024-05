Burdisso saluta Firenze: "Alla fine di questa stagione lascerò un club che ha giocato due finali europee. Voglio tornare da Atene con un trofeo"

A poche ore dalla finale di Conference di Atene tra Fiorentina ed Olympiakos, l'ormai ex direttore Nicolas Burdisso, dopo aver annunciato l'addio ai microfoni dei canali social del club gigliato, pochi minuti fa ha voluto mandare un messaggio tramite il suo profilo Instagram. Un messaggio d'addio ma che testimonia il legame tra il dirigente argentino e la proprietà della Fiorentina.

“Essere il direttore dell'Area Tecnica della Fiorentina è stata una responsabilità e un lavoro che mi ha entusiasmato e coinvolto ogni ora del giorno. Sono arrivato in un club che aveva sfide molto complesse da affrontare, e alla fine di questa stagione lascerà uno che avrà giocato due finali europee in tre anni”.

Ha anche aggiunto: “Durante questo periodo abbiamo costruito una squadra competitiva e siamo cresciuti in tutte le aree. Penso di essere migliorato anche io, sia a livello professionale che personale. La Fiorentina mi ha dato uno spazio per maturare e gli strumenti per accompagnare la crescita di giocatori e staff. Insieme creiamo un ambiente di lavoro che prosegue l'eccellenza, e questo mi riempie d'orgoglio. E' ora di andare oltre, di fare un nuovo passo nella mia carriera per realizzare la mia visione di Direttore Sportivo".

Ha poi concluso: Voglio ringraziare tutti i tifosi per avermi accolto da quando sono arrivato. Voglio ringraziare il presidente Rocco Commisso per la fiducia e l'affetto fina dal primo giorno, e a Joe Barone per la sua eredità, che sarà sempre nel club e nel mio cuore. A Daniele Prade per le sue lezioni e la sua amicizia, ad Alessandro Ferrari per avere sempre la parola giusta; a Vincenzo Italiano e al suo staff per il lavoro quotidiano, ai giocatori - cuore di ogni progetto calcistico - per aver difeso la maglia in campo e infine a tutti la ‘squadra invisibile’ che lavora sempre silenziosa e fedelmente. Sogno di tornare ad Atene con il Trofeo. E possiamo riuscire insieme #ForzaViola"