Sviluppi no stop sul fronte Arthur Melo, calciatore vicinissimo al passaggio alla Fiorentina. L’incontro di oggi alla Continassa tra la Juventus e l'agente del centrocampista, Federico Pastorello, è andato senza dubbio in questa direzione. Un faccia a faccia volto a trovare un accordo per il rinnovo di contratto di Arthur, che firmerà fino al 2026, un allungamento propedeutico per il suo passaggio alla Fiorentina.

La formula con la quale è stata impostata tutta l'operazione tra bianconeri e viola è quella del prestito oneroso con diritto di riscatto. Juventus pronta a pagare almeno la metà del pesante ingaggio del classe ’96 (oltre i 5 milioni di euro), discussioni ancora in corso sulla ripartizione dello stipendio del sudamericano.

Igor e Terzic i più vicini a lasciare la Fiorentina; il Brighton spinge per assicurarsi il brasiliano, la cui quotazione si è senz’altro abbassata dopo il difficile finale della scorsa stagione. La Fiorentina studia il sostituto, vari nomi sul tavolo ma difficile oggi individuare con precisione il favorito. Terzic è in procinto di passare al Red Bull Salisburgo, dopo aver deciso di separarsi dalla Fiorentina e dopo che la società gigliata ha acquistato Parisi e prolungato il contratto di Biraghi.

Infine, da segnalare anche il sempre più imminente passaggio del terzino viola classe 2001 Edoardo Pierozzi al Pescara, fratello gemello di Niccolò, in Serie C. Il classe 2005 ex Under 18 viola Lorenzo Aprili è invece passato in prestito al Grosseto, in Serie D.