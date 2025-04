Parisi: "A Milano ho preso una botta, ma ho recuperato bene. Parole di Giuffredi? Parlatene con lui, io sono felicissimo di essere alla Fiorentina"

Il calciatore della Fiorentina Fabiano Parisi ha parlato in conferenza stampa, in vista della gara di Conference League contro il Celje: “Ho avuto una bella botta alla caviglia a Milano, ma l'ho curata bene. Adesso sono a disposizione della squadra. La mia occasione è arrivata? Nel corso di una stagione arriva per tutti, poi magari c'è chi gioca di più e chi gioca di meno. Penso che, fin dall'inizio, siamo tutti calciatori forti e quindi il mister ha dovuto fare delle scelte. La fiducia che ci trasmette è la forza del gruppo”.

“Giuffredi? Parlatene con lui, io sono felicissimo di essere qui”

Sulla gara in Slovenia: “La partita è importante e dobbiamo dare il massimo. Ma stiamo tutti bene, mentalmente e fisicamente. Le parole di Giuffredi? Andatene a parlare con lui, sono sì un suo assistito ma le motivazioni di quelle dichiarazioni erano sue. Sono un calciatore della Fiorentina e sono felicissimo di esserlo. Palladino mi ha aiutato tantissimo, ma la cosa più importante è indubbiamente il gruppo e i tifosi”.