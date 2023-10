Il grande dubbio che si ripropone

Ancora immersi in questa sosta per le nazionali – che ci ha regalato la perla di Bonaventura in Azzurro – è tempo di tornare a pensare al campo per la Fiorentina. Con la ripresa degli allenamenti di questo martedì, Vincenzo Italiano ritroverà il suo gruppo, senza ancora però tutti i pezzi da novanta. Quelli che, nelle prossime ore, affronteranno l’ultima fatica con la propria Nazionale. Fra questi, c’è anche Lucas Beltran, che, insieme a Gonzalez e Quarta, sarà fra gli ultimi a fare ritorno a Firenze.

L’argentino ritroverà il suo contendente in attacco per una maglia da titolare, M’Bala Nzola, rimasto a casa durante questo periodo. E per Italiano ripartirà il tormentone che ha caratterizzato gran parte del dibattito di questo inizio di stagione. Beltran o Nzola? Chi scegliere, per quale competizione e per quale partita?

Ora, in questo preciso caso, la scelta dovrebbe essere “agevolata” proprio dalle Nazionali. Anche se non dovesse raccogliere minuti in campo, è nei fatti improbabile che Beltran possa vestire la sua numero 9 dall’inizio contro l’Empoli (match che comunque si disputerà di lunedì sera). Ben più immaginabile che sia invece l’angolano a partire dal primo minuto, come già visto a Napoli, ma soprattutto “lasciando” la Conference League all’ex River.

La volontà di Italiano sembra infatti quella di riservare, almeno per il momento, una competizione ciascuno, optando per l’ex Spezia per la Serie A e facendo far le ossa a Beltran a giro per l’Europa. Una scelta che, in realtà, ci consegna una - seppur parziale – verità: il centravanti titolare (e forse anche il preferito) secondo l’ex tecnico spezzino è proprio il suo ex numero 18 dalla Liguria. E non sarebbe dunque una novità, e nemmeno una sorpresa, vedere ‘el delantero da 25 milioni’ ancora in panchina contro Andreazzoli & Co.