La Gazzetta dello Sport: Carica Italiano

Alle pagine 14 e 15, all'interno dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, troviamo il titolo: “Giochisti per l'Europa”. A pagine 14, l'approfondimento sulla Fiorentina: “Carica Italiano. Tornare in alto per la Fiorentina e il suo futuro”. E ancora: “Il tecnico punta sempre sul bel gioco. Vuole risalire dopo un inizio 2024 difficile. Per il prossimo anno piace a Lazio e Napoli”.

In basso, l'approfondimento sulla formazione viola: “Castrovilli torna tra i convocati. Belotti è la certezza in attacco”. A pagina 15, invece, la pagina dedicata alla Roma: “Stamattina il volo per Firenze. Si fermano Smalling e Sanches”.