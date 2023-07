La Dinamo Zagabria mette in stand-by la Fiorentina per Sutalo. Respinta anche la seconda offerta di una big europea

Che la concorrenza fosse tanta per Josip Sutalo, la Fiorentina lo sapeva benissimo. Competere con club più blasonati e ricchi potrebbe diventare complicato, e infatti al momento la situazione in casa viola è in una fase di stallo.

Stando a quanto riporta TMW, la Dinamo Zagabria ha messo in stand-by la Fiorentina, considerando che l'offerta dei viola era inferiore alla richiesta. I croati vogliono tra i 20 e i 25 milioni, cifra che al momento nessuno è arrivato ad offrire. Neanche l'Ajax, che pur rimanendo l'ipotesi più accreditata per il futuro di Sutalo in queste si è vista respingere una seconda proposta da 15 milioni.