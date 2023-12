Dopo la vittoria della Fiorentina, il dirigente anche ex granata Walter Sabatini è intervenuto a RTV38 per commentare la gara. Ecco le sue parole, a cominciare da Italiano: “Fa bene ormai da anni, merita la fiducia di Firenze, che è una piazza generalmente complicata. Difficile accontentare i fiorentini, ma stavolta credo ci sia poco da dire. Sottil ha giocato benissimo, lo preferisco a Ikoné. Il campo ha parlato. Kayode? Lo vorrei in ogni squadra, crescita spaventosa”.

Su Beltran: “Ottimo giocatore con grande personalità e importanti qualità tecniche. Boca e River, dall'Argentina, fanno selezioni durissime, son pochi ad arrivare a giocare a Firenze. Ruolo? Di natura è una seconda punta, ma può esprimersi in ogni modo. Ha 2-3 mesi di bonus”.

Sulla squadra: “Può pensare in grande. La Fiorentina ha veramente un'ottima classifica, si possono fare ottime cose”.