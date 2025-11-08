Sarà Marassi il teatro dell'incontro di domani tra Genoa e Fiorentina, rispettivamente 18° e 20° in Serie A - in attesa delle partite odierne che potrebbero spingere il Grifone ancora più in giù -, ma la delicata situazione di classifica non è l'unica cosa che accomuna le due realtà.

Il dato allarmante… e condiviso

La Fiorentina, infatti, è la squadra di Serie A che gioca meno tempo effettivo, con appena 49 minuti e 31 secondi di media: praticamente, nelle sfide che vedono impegnati i viola, si gioca poco più di un tempo. Genoa che però segue a ruota, con 49 minuti e 51 di media. Per rendere l'idea, la squadra che gioca di più è l'Atalanta con 57 minuti e 50 di media.

Punto e a capo?

Caratteristiche del (non-)gioco di Pioli e Vieira, o peculiarità del modulo e della scarsa intensità dei rispettivi 3-5-2? La sfida del Marassi di domani darà importanti risposte anche su questo, fermo restando che i due nuovi allenatori hanno avuto poco tempo per mettere mano ai due gruppi: che i tifosi non si aspettino ritmi da Premier League, però.