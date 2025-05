FOTO - E tra i giocatori della Fiorentina c'è chi si consola con il padel dopo la figuraccia di Venezia

La Fiorentina ricomincerà tra qualche ora la preparazione in campo in vista della prossima partita contro il Bologna in programma domenica alle 20.45 allo stadio Artemio Franchi. Poteva essere uno scontro diretto per l'Europa, ma i recenti risultati della squadra viola rischiano di aver compromesso irrimediabilmente la corsa gigliata ai posti nelle coppe europee.

Intanto Marin Pongracic, tra i protagonisti della figuraccia viola al Penzo contro il Venezia, si consola con una partita di padel in attesa del ritorno in campo per la preparazione in vista della gara contro i felsinei. Questa la foto pubblicata dal croato su Instagram: