I convocati della Francia per gli Europei: ecco la decisione di Deschamps su Ikoné

Jonathan Ikoné non parteciperà a Euro 2024. L'esterno offensivo della Fiorentina non è stato inserito dal ct della Francia Didier Deschamps nella lista dei giocatoti che partiranno per la spedizione continentale in Germania.

6 gli “italiani” convocati

Sei in totale gli “italiani”, ossia i giocatori provenienti dalla nostra Serie A. Maignan, Theo Hernandez e Giroud dal Milan, Pavard e Thuram dall'Inter, Rabiot dalla Juventus.