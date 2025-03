Marco Capparella, allenatore della Fiorentina Under 18, ha commentato così la prestazione dei suoi dopo la vittoria in semifinale del Torneo di Viareggio contro il Sassuolo, in vista della 18sima finale nella storia dei viola, per un trofeo che manca dal 1992 in casa viola.

“Devo fare i complimenti a tutti i ragazzi, hanno fatto una partita stupenda ed un primo tempo fantastico. Dico sempre loro di divertirsi, perché hanno doti tecniche importantissime e hanno avuto tante letture importanti nelle giocate. Abbiamo sbagliato tanti gol e preso una traversa clamorosa, ma ho visto veramente un bel calcio. L'unico rammarico è stato quello di non chiuderla prima, ma siamo stati premiati alla fine, l'hanno voluta i ragazzi e questo mi fa solo piacere. Tanti ragazzi venivano da infortuni gravi e per questo per me è stata una soddisfazione tripla, sono contentissimo, ci andiamo a giocare una bella finale contro una squadra importante contro il Genoa”.

‘Una squadra che si allena sempre bene, ragazzi affamati’

“Alleno questo gruppo da tre anni, conosco ogni singolo ragazzo alla perfezione. Questa squadra ha perso due finali scudetto e una semifinale scudetto, e quest'anno stavano soffrendo perché abbiamo avuto 13 infortunati, tra cui Maiorana che è fermo da un anno. Sono ragazzi affamati di riscatto, poi il prossimo anno sarà Daniele (Galloppa ndr) a farli giocare in Primavera: è un intero organico che si allena sempre bene, si mette sempre a disposizione e ognuno di loro crede fortemente nel fare il calciatore: per quello dico loro di andare sempre forte e di sognarlo sempre, che è la cosa più importante. La volontà è sempre più forte dell'abilità".

‘Sarà dura contro il Genoa, ma speriamo di ottenere il massimo'

“La prossima formazione contro il Genoa? Vediamo, ho cambiato tanto e anche oggi ho giocato senza centravanti perché loro sono molto fisici e io non ho un attaccante con caratteristiche adatte alla partita. Ma vederli insieme, giocare con quella tecnica, è stato di una bellezza unica. Si sono trovati tutti molto bene insieme. Il Genoa, poi, è una squadra forte e viene dallo Scudetto dell'anno scorso: noi ce la metteremo tutta sperando di ottenere il massimo, perché i ragazzi se lo meritano".