Riparte la Serie A dopo la sosta per le Nazionali. La 30esima giornata si apre con due partite delle 15, quella del Penzo fra Venezia e Bologna, e la sfida salvezza tra Como ed Empoli.

Il Bologna vince ancora: sono 5 successi di fila

A Venezia i padroni di casa confermano il buon momento difensivo, avendo subito solo 1 gol nelle ultime 4 partite, portando a casa uno 0-0 nel primo tempo ed andando anche vicino al gol in due occasioni, trovando però uno Skorupski attento. Nel secondo tempo cambia la musica: ci vuole un gran colpo al volo di Orsolini, su cross di Cambiaghi, a sbloccare il risultato al 48simo. Partita in discesa? Tutt'altro: il Venezia colpisce a più riprese, serve un grande Skorupski a tenere i felsinei in vantaggio fino al 90simo, regalando l'1-0 che vale la quinta vittoria di fila a Italiano.

Pari tra Como ed Empoli

A Como il primo tempo è più scoppiettante, coi padroni di casa che trovano un gol poi annullato per fuorigioco e l'Empoli che prima si mangia un gol con Kouamè, poi colpisce anche un palo con Grassi al 40simo. Nel secondo tempo il Como accelera, ma la prima grande occasione l'ha ancora una volta Kouamè, che in contropiede salta Butez dopo un'uscita sconsiderata, ma colpisce clamorosamente il palo a porta vuota. Errore che pesa, perché poco dopo il neo-entrato Douvikas corona una bella azione corale dei lariani con un tap-in facile facile per l'1-0. Kouamè, tuttavia, ha modo di riscattarsi: al 75simo svetta su un bel cross di Pezzella e trova l'1-1. Eppure, nel finale, avrebbe anche l'occasione del 2-1, ma ancora una volta sbaglia clamorosamente: nel finale, poi, Ikonè fa pure espellere Fazzini per via di un entrataccia del centrocampista dell'Empoli. Finisce quindi 1-1.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 64, Napoli 61, Atalanta 58, Bologna 56, Juventus 52, Lazio 51, Roma 49, Fiorentina 48, Milan 47, Udinese 40, Torino 38, Genoa 35, Como 30, Verona 29, Cagliari 26, Lecce 25, Parma 25, Empoli 23, Venezia 20, Monza 15.