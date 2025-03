Fattori: "Partita difficile, l'Atalanta va rispettata. Non so se riscatterei Gudmundsson ora, una rondine non fa primavera..."

Sauro Fattori, ex giocatore sia della Fiorentina che dell'Atalanta, ha parlato durante il programma “Ragazzi nel pallone” di Lady Radio sulla partita in arrivo fra le due compagini, e del ruolo di Gudmundsson nella rosa.

"Bella partita contro i bergamaschi, partita difficile perché l'Atalanta va rispettata molto, specialmente in trasferta, ma comunque il risultato secondo me rimane aperto, non è un pronostico scontato. Gudmundsson? Sarà un'arma che ci può portare a risultati importanti, parlo di Europa League. Io l'ho sempre detto, noi abbiamo bisogno che quelli che sulla carta possono fare la differenza, la facciano davvero. Riscattarlo oggi forse sarebbe un problema, una rondine non fa primavera, ma se dovesse finire in crescita allora sì, diventa un giocatore importante. Per diventare grandi non si può mica cambiare 9 giocatori l'anno, serve continuità"