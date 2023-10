Mentre i soldi per rimettere a nuovo lo stadio Franchi ci sono, quelli per rimodulare la zona intorno all'impianto mancano. Il Comune di Firenze aveva pensato ad un project financing per poter trasformare la zona. Un'idea che non è piaciuta al consigliere comunale del M5S, Lorenzo Masi, che ha sostenuto la lotta del comitato Vitabilità.

Il risultato è che è stata fatta una petizione che ha raccolto 350 firme tra i residenti di Campo di Marte per “fermare il progetto del Comune che prevede di cambiare la destinazione d’uso da centro sportivo a commerciale della zona intorno allo stadio Franchi”. “Non abbiamo ricevuto risposta - ha detto Masi, le parole sono riportate da La Nazione - Sono passati 90 giorni da quanto la raccolta firme è stata presentata, nessuna risposta è arrivata. Secondo l’articolo 91 dello Statuto comunale è preciso obbligo del sindaco fornire una risposta ai cittadini. Chiediamo che Nardella batta un colpo”.

Intanto il presidente del Q2, Michele Pierguidi, ha rilanciato, presentando una mozione. Prendendo anche atto delle intenzioni della Fiorentina di non investire al Campo di Marte, in questa mozione si chiede di “modificare l’attuale progetto con lo stralcio della previsione di una galleria commerciale e di un hotel”. E di realizzare “un nuovo grande parco pubblico alberato che sorga in luogo dei campi da calcio sintetici ‘Cerreti’ in concessione all’Aics”.