Presenza in bilico contro la Fiorentina per due giocatori della Juventus

La prossima giornata di campionato per la Fiorentina significa dover affrontare la Juventus a Torino, in un momento per altro abbastanza delicato per la squadra viola.

Guardando verso la sponda bianconera, c'è da dire che ci sono due giocatori la cui presenza è in bilico. Sono i due brasiliani, Douglas Luiz e Danilo.

Il primo è alle prese con qualche problema fisico che gli impedisce di entrare in condizione, mentre il secondo è alle prese con una caviglia che fa i dispetti. Entrambi alla fine potrebbero essere recuperati per la sfida anche se poche sono le possibilità che possano scendere in campo dall'inizio.