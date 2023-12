Borghi: "Dopo Vlahovic, Beltran è il miglior numero nove che la Fiorentina abbia avuto negli ultimi anni"

Nella sua rubrica per Cronache di Spogliatoio, il giornalista e telecronista di DAZN Stefano Borghi ha parlato dell'attaccante della Fiorentina Lucas Beltran: “E' cresciuto insieme a Julian Alvarez e il paragone credo faccia piacere al centravanti viola. Questi primi mesi in Italia sono stati inevitabilmente difficili per lui, d'altronde il nostro è un campionato diverso da quello argentino. Ma resto convinto che Beltran sia il miglior numero nove che la Fiorentina ha avuto in questi anni”.

E poi: “Dopo Vlahovic, Beltran è senza dubbio l'attaccante con più qualità. Per lui l'Italia è un altro pianeta, non ci sono gli spazi che aveva in Argentina per cui deve imparare a crearseli da solo. Secondo me, se gli diamo tempo, diventerà un vero numero nove. Non ho dubbi su questo”.