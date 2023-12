La PROBABILE FORMAZIONE della Fiorentina: un'altra chance per Ikoné, Bonaventura ci prova. Beltran ancora favorito su Nzola

Alle 18.30 la Fiorentina scenderà in campo al Franchi contro il Torino, in un match fondamentale per la cosa all'Europa e per chiudere il 2023 con una classifica potenzialmente strepitosa. Vincenzo Italiano si affiderà a Terracciano in porta, davanti a lui una difesa formata da Kayode, Milenkovic, Ranieri e Biraghi.

A centrocampo spazio ai titolari Arthur e Duncan, mentre sulle corsie esterne agiranno Ikoné a destra e Sottil a sinistra. Pur non al cento per cento, il rientrante Bonaventura partirà dal primo minuto sulla trequarti dietro l'unica punta Beltran, ancora favorito su Nzola.

La probabile formazione della Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Sottil; Beltran. All. Vincenzo Italiano