Il procuratore Federico Pastorello, nella cui scuderia c'è anche il centrocampista della Fiorentina Arthur, ha parlato così a Sky Sport: “Non credo esista la possibilità di un riscatto anticipato a gennaio. La Fiorentina ha la possibilità di esercitare il riscatto a fine stagione, quando magari avrà in mano dei traguardi importanti. Non dimentichiamoci che i viola sono in lotta per la Champions, dovessero arrivarci magari avrebbero un potere di spesa superiore".

E poi ha aggiunto: “Arthur è felicissimo alla Fiorentina, ha trovato un ambiente positivo e un allenatore con cui condivide l'idea di calcio. Sta mostrando tutto il suo valore, a Firenze si trova bene e per questo non escludiamo niente, anche se l'alto stipendio del calciatore potrebbe rappresentare una problematica. La disponibilità di Arthur sarà comunque totale per provare a discutere della questione a fine stagione”.