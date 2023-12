Tra i giocatori fondamentali di questa Fiorentina c’è anche ArthurMelo, il regista tanto voluto dal tecnico Vincenzo Italiano e dal quale sta progressivamente avendo tutte le risposte di cui aveva bisogno in mezzo al campo. Il mediano brasiliano è un orchestratore silenzioso di gioco, che fa la differenza sia in fase di costruzione che di gestione del gioco. Con lui in campo la squadra viola si dimostra più competitiva e sicura dei propri mezzi, e non importa quale sia l’avversario che si trova di fronte. Arthur a Firenze con la maglia viola è rinato e sta ritornando ad essere un signor giocatore, imprescindibile nel suo ruolo come lo sono Bonaventura e Gonzalez in attacco per questa Fiorentina.



È già tempo di riflessioni per il futuro

Risulta quindi opportuno iniziare a riflettere su di lui anche in ottica futura. L’ex Barcellona come è noto è di proprietà della Juventus, e per riscattarlo dai bianconeri in estate servono ben 20 milioni di euro. Non è una cifra di certo bassa quella del cartellino di Arthur, ma per una Fiorentina che vuole crescere e allo stesso tempo porsi degli importanti traguardi da raggiungere sarà d’obbligo fare una riflessione in più e provare a fare uno sforzo per aggiudicarsi il giocatore.

Gli ostacoli, i buoni rapporti con la Juventus

Ovviamente la valutazione finale sarà legata anche al suo rendimento complessivo a fine stagione, ma se dovesse continuare a fare così bene almeno un tentativo per acquistarlo o comunque trattenerlo la società viola dovrà provare a farlo. I registi del suo calibro oltretutto sono sempre più rari, e non sarebbe di certo semplice trovare subito una alternativa del suo calibro. Ovviamente, oltre alla cifra da pagare alla Juventus per lui, i 6 milioni di euro di ingaggio a stagione sono forse eccessivi per le casse della Fiorentina. Ma i rapporti tra la società e l’entourage del giocatore sono buoni, e, per quanto potrà essere difficile la trattativa, il dialogo e le intenzioni comuni potrebbero avere ragione su tutto il resto. L’appuntamento in questione è in programma per la fine della stagione. Intanto Italiano può continuare a godersi le prove del suo regista di qualità, alto tasso tecnico e sostanza.