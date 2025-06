Il mercato attorno a Moise Kean comincia ad accendersi, e il nome dell’attaccante viola è finito sul taccuino di diversi club internazionali. In particolare, il Manchester United avrebbe intensificato il proprio interesse: i Red Devils sono alla ricerca di un centravanti puro per il sistema di gioco di Ruben Amorim e, con le difficoltà riscontrate nella trattativa per Viktor Gyökeres, Kean è diventato un profilo di grande interesse.

Kean tenuto d'occhio dal Manchester United

Secondo quanto riferito dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, alcuni osservatori dello United avrebbero seguito il giocatore per l’intera stagione, e il monitoraggio si è fatto ancora più serrato nelle ultime settimane. Il richiamo della Premier League e lo scenario di Old Trafford rappresentano una tentazione tutt’altro che marginale per l’ex Juventus.

L'offerta monstre dall'Arabia e un Mondiale all'orizzonte

Ma non è solo l’Inghilterra a corteggiare Kean. Dall’Arabia Saudita, l’Al-Qadsiah sarebbe pronta a mettere sul piatto un’offerta monstre: circa 100 milioni complessivi, tra i 52 milioni per la clausola rescissoria e un contratto da 45 milioni in tre anni per il giocatore.

Il futuro è nelle mani dello stesso Kean, che non ha fretta di decidere. Con il Mondiale 2026 all’orizzonte, ogni scelta sarà ponderata con estrema attenzione.