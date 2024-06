Niente Belotti-bis per la Fiorentina. Il Gallo raggiunge Fabregas, che l’ha voluto fortemente

L’ex attaccante della Fiorentina Andrea Belotti, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb. com, era atteso in mattinata per le visite mediche di rito prima di diventare un nuovo giocatore dei lariani. Il classe ’93 arriva a titolo definitivo dalla Roma con il club lombardo che sborserà circa 5 milioni di euro. Al termine delle visite il centravanti firmerà un contratto biennale. Il Gallo è pertanto il primo acquisto del nuovo Como targato Hartono, che torna in Serie A dopo 21 anni.

Un acquisto voluto con forza da Fabregas

Voluto fortemente da Cesc Fabregas, che ha deciso di puntare su di lui per l'attacco, Belotti è reduce da una stagione divisa fra Roma (22 presenze e 6 reti) e Fiorentina (24 presenze e 4 reti), alla quale è approdato in prestito secco nel mercato invernale. Nella serata di ieri il direttore sportivo dei lariani, Carlalberto Ludi, aveva confermato la trattativa con l'attaccante in dirittura d'arrivo, mostrando grande ottimismo.

Richieste estere ma il Gallo voleva restare in Italia

La Roma per esigenze legate al Fair Play Finanziario aveva necessità di monetizzare da alcune cessioni entro il 30 giugno. Per Belotti, nonostante l'interesse mostrato dal Betis Siviglia in Spagna, oltre che da club sauditi e della MLS, la priorità è sempre stata quella di restare in Italia.