Frey: "La Fiorentina tornerà tra le prime quattro. Prandelli ci faceva già lavorare sulle ripartenze dal basso ed eravamo solo nel 2002..."

Nel corso della sua carriera da calciatore, Sebastien Frey, ha giocato sia per la Fiorentina che per il Parma, ovvero le squadre che si affronteranno stasera al Franchi per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

“Fiorentina tra le prime quattro”

“La Fiorentina sta crescendo - ha detto Frey a La Gazzetta di Parma - diamole un po’ di tempo e vedrete che tornerà fra le prime quattro. Vincenzo Italiano è un allenatore moderno: non è un caso che abbia giocato nel Verona di Prandelli".

“Prandelli all'avanguardia”

Su Prandelli ha aggiunto: "Nel periodo di Parma, soprattutto, lo ricordo come un tecnico all’avanguardia, tatticamente avanti: uno dei più preparati in assoluto in Italia. Ci faceva già lavorare già sulle ripartenze dal basso. Ed eravamo solo nel 2002…“.