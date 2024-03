Terracciano: 6 Respinge in qualche maniera una conclusione di Bellanova che sembrava gestibile in maniera migliore. E' l'unico tiro arrivato verso il portiere viola (gol di Zapata annullato escluso).

Kayode: 5,5 Si può spingere di più, molto di più, specialmente se gli avversari sono in inferiorità numerica e tu hai bisogno dell'apporto delle fasce per aprire il Torino e creare spazi. E questo anche con le sovrapposizioni dei terzini.

Milenkovic: 6 Pochi dubbi, Zapata lo abbatte e lo sbilancia. Vedono tutti la spinta dell'attaccante del Toro…tranne Marchetti (e menomale c'è la tecnologia). Tiene botta in situazioni ‘normali’, ma anche lui soffre i rilanci del portiere granata.

Ranieri: 5,5 Sorpreso da un lancio di Milinkovic-Savic, in pratica finisce per mandare in porta Sanabria. Menomale che l'attaccante del Toro si dimentica di tirare consentendo il recupero della difesa gigliata. Aggiungiamoci un'ammonizione alla sua prestazione. Mandragora: 6 Se analizziamo la sua prova da difensore, c'è da dire che non ha demeritato in copertura. Se l'intento di Italiano era però quello di mettere un ‘palleggiatore’ dietro per migliorare la manovra gigliata, beh…

Biraghi: 5,5 Una galoppata dalla sua parte concessa a Bellanova e un accoppiamento con Zapata ampiamente perdente su un angolo, in una gara che difensivamente però non è stata catastrofica. Ma quello che abbiamo scritto su Kayode vale anche per lui dall'altra parte. Qualche apparizione vicino all'area avversaria all'inizio poi da metà primo tempo, stop.

Arthur: 6 Semplice, essenziale in fase di possesso, molto basso come posizionamento per cercare di contenere. Decide, giustamente, di abbattere Ricci lanciato in ripartenza per evitare guai peggiori. Ma il cartellino giallo ricevuto gli costa anche l'uscita dal campo all'intervallo, perché Italiano non vuol correre rischi da questo punto di vista. Lopez: 5,5 Più che Maxime, Minime. Il minimo sindacale, ma proprio il minimo.

Bonaventura: 6,5 Il suo colpo di testa è il tentativo più pericoloso della squadra di Italiano di tutta la partita. Trova però Milinkovic-Savic pronto a togliere la sua palla a fil di palo. Cresciuto molto nella ripresa. Nzola: SV.

Gonzalez: 6,5 Primo squillo della partita della Fiorentina è un suo colpo di testa finito a lato di poco. Ci riprova su azione d'angolo ma non prende bene la palla. Un sinistro velleitario dalla distanza, ma anche un cross pericolosissimo che finisce per essere mancato di poco da Barak e lambisce anche il palo. Ma soprattutto un altro tiro che costringe il portiere avversario alla respinta. Non è continuo, è vero, ma almeno ci prova.

Beltran: 6 Tenta qualche giocata. Italiano con lui poteva rischiare un po' di più e tenerlo ancora in campo nonostante l'ammonizione. Barak: 6 Unico dei giocatori entrati a partita in corso che ha provato a fare qualcosa come movimento e inserimenti e qualche appuntamento con la palla mancato per pochi centimetri.

Sottil: 5 Niente di nuovo sotto il sole, o sotto la luna. Ma proprio niente! Ikone: 5 Prosegue sulla stessa linea del giocatore che ha sostituito.

Belotti: 5 Una serata difficile, con pochi palloni veramente buoni e giocabili, con gli avversari ad attenderlo e con i tifosi del Toro pronti a fischiarlo ad ogni giocata. La prima e unica sua conclusione arriva al 92' con palla alta calciata dal limite.

Italiano: 5,5 Bella contro la Lazio, piatta contro il Torino. La sua Fiorentina fa un passo indietro come prestazione e questo nonostante un tempo intero avuto a disposizione per sfruttare la superiorità numerica. Le decisioni prese per sfruttare questa situazione non risultano efficaci.