L'attaccante della Fiorentina Moise Kean, autore del gol decisivo contro il Pisa, è intervenuto a DAZN dopo la gara.

Sul momento dei viola

Kean ha dichiarato “Abbiamo lavorato sodo ma non ci fermiamo qua, siamo un grande gruppo. Abbiamo avuto un momento difficile, ma ora va meglio e continuiamo a metterci la cattiveria necessaria come fatto oggi. Tornato il feeling col gol? Dico che è importante dare l'impatto giusto ogni volta, e questo avviene anche grazie ai compagni che nei momenti difficili mi sono stati vicini”.

Sul nuovo look

A Kean arriva poi una domanda sui gol fatti dopo il cambio di colore alla capigliatura: "Se i tre gol fatti in queste gare dipendono dal cambio di look? No, questo non c'entra (ride n.d.r.), è soltanto grazie al gruppo che arrivano i risultati".