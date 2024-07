Conte taglia fuori un obiettivo di mercato della Fiorentina. Ma adesso in pole c'è una neopromossa

La Fiorentina ha acquistato un attaccante e un difensore, ma ancora manca il centrocampista. E' noto l'interesse per Gianluca Gaetano, il cui futuro sarà quasi sicuramente lontano da Napoli.

Conte ha già deciso

Il nuovo mister Antonio Conte infatti avrebbe deciso di non puntare sul talento partenopeo, che aveva fatto bene nell'ultima stagione al Cagliari.

La Fiorentina si defila

In pole, al momento, c'è di nuovo il Cagliari, riferisce Il Meridiano Sport. Dietro il Parma del suo ex allenatore Fabio Pecchia e defilate, per ora, Fiorentina e Lazio. In quella posizione di campo, la Viola starebbe puntando anche i profili di Colpani e Lovric.