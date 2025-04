A Radio Bruno ha parlato il direttore di Italia7 Enzo Bucchioni, che ha spaziato su moltissimi aspetti di casa Fiorentina durante il proprio intervento.

“Al di là del risultato, è un pesante passo indietro quando si pensava che la squadra fosse cresciuta. Inaccettabile rivedere un ‘non calcio’ da parte della Fiorentina e l’interpretazione sbagliata della gara, anche sotto il piano dell’atteggiamento. Evidentemente certi concetti non sono stati assimilati dalla squadra, la mentalità è un problema. Mancano idee e coraggio. A fine gara dicono che si è mossa la classifica? Ma cosa? Non si possono ascoltare queste cose. Sono sparite tutte le cose buone viste nelle gare precedenti. Andare a prendere Palladino, allenatore ‘talento’ non pronto e da aspettare, è una strategia che ci stava, legittima… ma allora non puoi dire che sei ambizioso".

‘Tanta insicurezza in Palladino, mai messo in difficoltà il Parma’

“I cambi sono inspiegabili. Pongracic tolto a 10’ dalla fine, ed è uno di quelli che ha giocato meno, per mettere un altro difensore senza aggiungere niente. Con una panchina così ricca e giocatori di tutti i tipi, quando devi vincere la partita, ci sono tantissime altre soluzioni da sfruttare. Vedere Folorunsho esterno è incomprensibile, in quel ruolo poteva agire Beltran. Vedo tanta insicurezza nelle scelte di Palladino. La Fiorentina non ha mai messo in difficoltà il Parma, mancano meccanismi con e senza palla. Ci si è adagiati agli impedimenti che l’avversario ti dava. Palladino è bravo a studiare gli avversari, ma non basta solo neutralizzarli, serve capire come incidere”.

‘Le parole di Commisso su Kean? La clausola l’ha voluta il calciatore'

“Capita che i giocatori migliori non siano in giornata, ma devono essere supportati da un gioco. Neppure in Slovenia la Fiorentina ha imposto il proprio gioco, ma contava vincere e non importa se la prestazione è stata brutta. La squadra è fragile e questo fa paura in vista dei prossimi impegni. Le parole di Commisso su Kean? La clausola l'ha voluta il calciatore, per lui verranno squadre di alto livello che possono spendere 52 milioni per i terzini. ‘Cercare di convincerlo’ significa provare a farlo ragionare sulla clausola e tenerlo in viola”.