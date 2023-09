Sandro Sabatini: "Arthur fa solo passaggi in orizzontale e perde tutti i contrasti. Se ci fosse stato Amrabat..."

Il giornalista Sandro Sabatini ha commentato a Radio Sportiva la sconfitta della Fiorentina contro l'Inter: “I viola hanno giocato una grande partita a Genova, poi c'è stata la Conference e l'inevitabile stanchezza soprattutto dopo Vienna. Ribaltare il risultato al Franchi è stato dispendioso, se poi Italiano rimette la stessa formazione a San Siro contro l'Inter cosa vuoi sperare. Squadra forte e riposata contro squadra meno forte e stanca, non c'è molto da aggiungere”.

E poi: “Non ho nessun problema con Arthur, ma mi sembra che i gol nascano spesso da suoi errori o per via della sua poca fisicità. Se ci fosse stato Amrabat, la Fiorentina avrebbe evitato almeno un paio di gol subiti in questo avvio di stagione. L'ex Juve fa solo passaggi in orizzontale, perde ogni contrasto fisico. Così le perplessità sul suo acquisto diventano concrete”.