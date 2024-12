C'era una volta la Fiorentina di Italiano, che aveva al suo interno tanta merce riciclata e portata avanti anche dalle annate precedenti e c'è la Fiorentina di Palladino che invece ha dato un taglio netto e deciso, preferendo ‘i suoi’, quelli nuovi appena arrivati (che Italiano impiegava sempre una vita ad inserire). E così per Terracciano, Biraghi e Mandragora è iniziata una nuova vita: da titolari pressoché intoccabili a risorse per la Conference (il capitano non più) ma seconde linee per il campionato. In tal senso Palladino è stato vero e proprio rottamatore, nella definizione de La Nazione.

A Bologna potrebbe debuttare un'ulteriore novità, a livello tattico: quella del doppio trequartista, visto il rientro ormai consolidato di Gudmundsson e la presenza di Beltran. Chissà che non ci sia spazio per entrambi, insieme a Kean.